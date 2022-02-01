Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец совершил две кражи на 30 тысяч рублей. Мужчина взломал замок и проник в помещение.

Жительница Орла обратилась с заявлением о пропаже имущества в полицию. Из служебного помещения пропала собственность, стоимостью 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Оперативники опросили женщину и выяснили, что к преступлению может быть причастен 28-летний орловец. Он подрабатывал недалеко от места преступления.

Также полицейские установили, что местный житель мог совершить еще одну кражу из соседнего помещения. Ущерб оценили в 22 тысячи рублей.

Часть похищенного вернули владельцам. Местонахождение остального устанавливают специалисты.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.