В Орле откроется фотовыставка «Горы, солнце, сосны и дожди. Алтай, Сибирь, Камчатка»

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В Орле 3 февраля откроется фотовыставка «Горы, солнце, сосны и дожди. Алтай, Сибирь, Камчатка». В экспозиции будут представлены работы фотографа и художника Веры Демичевой.

Как сообщили в Орловском краеведческом музее, 3 февраля жители региона и его гости смогут посетить новую выставку в Доме-музее Русанова. В ее экспозицию войду 40 снимков, сделанных в различных уголках нашей страны фотографом и художником Верой Демичевой. Все представленные работы она привезла из путешествий. Фотовыставка «Горы, солнце, сосны и дожди» раскроет перед посетителями всю красоту и силу природы Алтая, Сибири и Камчатки.

КОГДА? ГДЕ?

3 февраля, 12.00

ул. Русанова, 43

(6+)

В музее соблюдается масочный режим, вход по QR-кодам.