Орловская область потратит 100 миллионов рублей на "умные" спортплощадки

В Орловской области построят "умные" спортплощадки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область получит от федерального центра 100 миллионов рублей на создание "умных" спортплощадок. Распоряжение о выделении денег подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Орловская область будет получать деньги на строительство спортивных площадок в течение трех лет. В нынешнем, 2022-м, году поступит 20 миллионов, в 2023 году 60 миллионов и еще 20 миллионов в 2024 году, сообщает пресс-служба облправительства.

На указанную сумму удастся оборудовать около 200 спортивных площадок, а также построить 80 модульных спортзалов. На "умных" площадках будет доступ в интернет, так что орловцы смогут следить за правильностью выполнения упражнений и подбирать тренировку в режиме онлайн.

В общей сложности регионы России получат более 9 миллиардов рублей на создание среды для занятий спортом.