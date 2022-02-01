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Происшествия1 февраля 2022 9:21

Болховчанин отправится в колонию строго режима за угрозы судебному приставу

За решеткой он проведет 3 года и 4 месяца
Сергей Силаев
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Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

Болховчанин отправится в колонию строго режима за угрозы судебному приставу. За решеткой он проведет 3 года и 4 месяца.

Обвинительный приговор в отношении местного жителя вынес Болховский районный суд Орловской области. Наказание последовало за угрозы в адрес судебного пристава. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Мужчина находился по адресу должника и к нему пришли судебные приставы. Он не стал выполнять законных требований сотрудников ведомства и начал угрожать ножом. Прибывшие на место полицейские пресекли опасные действия.

За совершение преступления мужчина проведет 3 года и 4 месяца в колонии строго режима. приговор уже вступил в законную силу.

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