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Происшествия1 февраля 2022 8:23

В Орле на улице Металлургов горела машина

Возгорание началось под капотом
Сергей Силаев
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Металлургов горела машина. Возгорание началось под капотом.

31 января, около 14.30, на пульт спасателей пришло сообщение о возгорании автомобиля «Chery Tiggo» на улице Металлургов. Пламя появилось под капотом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидцы пожара и водитель пытались ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. 2-я пожарно-спасательная часть города Орла потушила пожар.

Выгорело подкапотное пространство. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются специалистами.

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