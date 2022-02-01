Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на улице Металлургов горела машина. Возгорание началось под капотом.

31 января, около 14.30, на пульт спасателей пришло сообщение о возгорании автомобиля «Chery Tiggo» на улице Металлургов. Пламя появилось под капотом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидцы пожара и водитель пытались ликвидировать возгорание до прибытия пожарных. 2-я пожарно-спасательная часть города Орла потушила пожар.

Выгорело подкапотное пространство. Пострадавших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются специалистами.