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Общество1 февраля 2022 8:09

Тургеневский дуб поборется за звание «Европейское дерево года»

199-летнее дерево представляет Россию на конкурсе
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

Тургеневский дуб поборется за звание «Европейское дерево года». 199-летнее дерево представляет Россию на конкурсе.

Конкурс «Европейское дерево года» возник в 2011 году. Европейский тур – раунд для победителей национального отбора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

30 ноября 2021 года ураган сломал Тургеневский дуб в Спасском-Лутовиново, но это не помешало участию в конкурсе. Дерево связано с Иваном Тургеневым, которое по легенде посадил писатель.

Голосование продлится до 28 февраля. Отдать голос можно здесь: https://www.treeoftheyear.org/Vote.

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