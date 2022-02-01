Фото: Вячеслав Коваленко

Тургеневский дуб поборется за звание «Европейское дерево года». 199-летнее дерево представляет Россию на конкурсе.

Конкурс «Европейское дерево года» возник в 2011 году. Европейский тур – раунд для победителей национального отбора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

30 ноября 2021 года ураган сломал Тургеневский дуб в Спасском-Лутовиново, но это не помешало участию в конкурсе. Дерево связано с Иваном Тургеневым, которое по легенде посадил писатель.

Голосование продлится до 28 февраля. Отдать голос можно здесь: https://www.treeoftheyear.org/Vote.