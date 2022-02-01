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Происшествия1 февраля 2022 7:47

В Орле следователи проверят, почему сорвались жилищные аукционы для сирот

Дети должны были получить квартиры
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле следователи проверят, почему сорвались жилищные аукционы для сирот. Дети должны были получить квартиры.

Следственный комитет Орловской области проведет проверку из-за возможных нарушений при проведении аукционов, объявленных в 2021 году. Для сирот планировалось приобрести квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

В местных СМИ появилась информация о том, что органы Управления Федеральной антимонопольной службы выявили нарушения при проведении торгов. В публикации говорится, что причиной срыва могли стать прописанные условия организатором. Лоты были укрупнены, что могло повлиять на участие в закупке других организаций.

Следственный комитет даст правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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