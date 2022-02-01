Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец украл 20 тысяч рублей у знакомого с банковской карты. Владелец не скрывал пин-код и лишился денег.

Житель Свердловского района обнаружил пропажу банковской карты, а затем и 20 тысяч рублей. Он обратился в полицию, но не знал, потерял карту или ее украли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские выяснили, что 37-летний знакомый снял с карты мужчины 20 000 рублей. Он нашел забытую карту и воспользовался ей. Пин-код орловец знал, так как его знакомый при банковских операциях никогда его не скрывал.

Возбуждено уголовное дело. Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.