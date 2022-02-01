Участок дороги рядом с площадью Ленина в Орле может остаться пешеходным

Фото: пресс-служба администрации Орла

Мэр Орла предложил оставить пешеходным участок дороги, связывающий площадь и улицу Ленина. Зону, где сейчас установлены светящиеся арки, закрыли для автомобилей перед новогодними праздниками для безопасности пешеходов.

Высказать мнение относительно того, стоит ли оставлять часть дороги, связывающей главную городскую площадь и пешеходную улицу Ленина, Юрий Парахин попросил жителей в социальных сетях. По словам мэра, жители не раз сами обращались с просьбой оставить этот участок пешеходным. Высказать свое мнение можно также в соцсетях - инстаграме и Вконтакте.

Вконтакте большинство орловцев уже проголосовало "за" пешеходную зону.