Протекающей крышей многоэтажки в Орле заинтересовались следователи

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Протекающей крышей девятиэтажного дома в Северном районе Орла заинтересовался следственный комитет. СК проверит кто несет ответственность за ненадлежащее состояние кровли и установит, по чьей вине постоянным соседом жильцов верхних этажей стала плесень.

Видеозапись, иллюстрирующую последствия протекающей кровли для жильцов, опубликовало местное интернет-издание "Орловские новости". На кадрах видно, что потолок в квартире на девятом этаже многоэтажки размок, покрыт разводами от сырости, а штукатурка отваливается. По словам жильцов, обращения в городскую и областную администрацию они направляли, но реакции не последовало. Отреагировал СК.

- В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения надлежащего содержания имущества дома и расходования денежных средств на его ремонт. По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.