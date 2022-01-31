В Орловской области больные коронавирусом смогут получить больничные дистанционно. Для этого нужен положительный результат ПЦР-теста.

Решение по выдаче больничного по упрощенной схеме подготовил региональный департамент здравоохранения. Это поможет снизить нагрузку на поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов рассказал, что главным врачам медучреждений региона направлено письмо о дистанционной выдаче листов временной нетрудоспособности. Помимо этого, каждое медучреждение должно иметь возможность выйти на связь с пациентами онлайн.