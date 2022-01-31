Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 13:22

В Орловской области полицейские изъяли почти 13 граммов запрещенного растения

Житель деревни хранил измельченный наркотик в хозпостройке
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: СУПОНЕВА Ольга

Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области полицейские изъяли почти 13 граммов запрещенного растения. Житель деревни хранил измельченный наркотик в хозяйственной постройке.

После проверки в Свердловском районе полицейские обнаружили банку с подозрительным веществом. Ее хранил 27-летний орловец. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Содержимое банки направили в экспертно-криминалистический центр. Специалисты установили, что мужчина хранил марихуану, массой 12,9 граммов. Он рассказал, что увидел дикорастущее растение, сорвал его и приготовил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

0