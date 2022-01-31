Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области полицейские изъяли почти 13 граммов запрещенного растения. Житель деревни хранил измельченный наркотик в хозяйственной постройке.

После проверки в Свердловском районе полицейские обнаружили банку с подозрительным веществом. Ее хранил 27-летний орловец. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Содержимое банки направили в экспертно-криминалистический центр. Специалисты установили, что мужчина хранил марихуану, массой 12,9 граммов. Он рассказал, что увидел дикорастущее растение, сорвал его и приготовил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.