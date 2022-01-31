В Орловской области выделено 10 миллионов рублей на сохранение объектов культурного наследия. Работы проведут в нескольких районах области.

Правительство Орловской области и Министерство обороны РФ заключили соглашение о предоставлении средств региону на 2022-2024 годы. Всего область получит свыше 23 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– В этом году работа по разработке проектов зон охраны, проектов предметов охраны и границ территорий объектов культурного наследия, исходя из доведенных лимитов, запланирована в Орле, Ливнах, Мценске, Болховском и Колпнянском районах, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Помимо этого, деревня Волково во Мценском районе получила грант в рамках всероссийского конкурса, размером 56 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей зоны.