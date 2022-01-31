Вице-мэра Орла Минкина суд отправил под домашний арест

Суд избрал Олегу Минкину меру пресечения в виде домашнего ареста Фото: Архив "КП"

Вице-мэра Орла Олега Минкина суд отправил под домашний арест. В отношении чиновника продолжается расследование уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий.

Как уже рассказывала "КП", поводом для возбуждения дела против первого заместителя мэра стал ремонт площади Жукова. Следователи пришли к мнению, что Олег Минкин причастен к афере с хищением денег при реконструкции площади. 27 января Минкин был задержан, а 28 следователь УФСБ ходатайствовал перед судом о его заключении под стражу. Но суд решил не отправлять чиновника в СИЗО.

- Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, пришел к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об избрании Минкину меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла.

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