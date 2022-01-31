В ДТП пострадала женщина Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

30-летний орловец спровоцировал аварию, выехав на встречку. Пассажирка одной из столкнувшихся легковушек получила телесные повреждения.

ДТП произошло вечером на прошлых выходных в Северном районе. Водитель «Рено Логан» ехал по улице Раздольной в направлении Михалицына. Совершая маневр, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Опелем Астра», за рулем которого находилась 33-летняя женщина.

- В результате ДТП женщина - пассажир автомобиля «Опель-Астра», получила телесные повреждения,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.