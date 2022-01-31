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Происшествия31 января 2022 12:16

В Орловской области спасатели вывели из огня пенсионерку

Жилой дом загорелся в Малоархангельском районе
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области спасатели вывели из огня пенсионерку. Жилой дом загорелся в Малоархангельском районе.

30 января, около 9.20, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в доме на двух хозяев. Строение загорелось в деревне 2-я Подгорная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Выгорела кровля на площади 105 квадратных метров. На происшествие прибыли сотрудники 26 пожарно-спасательной части.

– В одной квартире на кухне прогорело потолочное перекрытие площадью 4 квадратных метра. Во второй квартире огнем частично поврежден коридор, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пожарные спасли 69-летнюю женщину. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами.

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