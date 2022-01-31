В Орловской области на 31 января заболело коронавирусом 540 человек

Антирекорд снова побит Фото: Архив "КП"

В Орловской области новый антирекорд по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом. Согласно данным федерального оперативного штаба, на 31 января 2022 в регионе 540 человек заразились covid-19.

Госпитализирован за сутки 51 житель региона. Общее число случаев заражения составляет 77 761.

.

Выздоровело и выписано за минувший день 144 человека, всего выздоровело 68 708 орловцев.

Есть и новые смертельные случаи: за последние сутки скончалось трое жителей Орловской области с лабораторно диагностированным коронавирусом. В общей же сложности пандемия унесла жизни 1 621 орловца.