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Здоровье31 января 2022 11:21

В Орловской области на 31 января заболело коронавирусом 540 человек

Регион продолжает бить антирекорды по ежесуточному приросту заразившихся
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Антирекорд снова побит

Антирекорд снова побит

Фото: Архив "КП"

В Орловской области новый антирекорд по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом. Согласно данным федерального оперативного штаба, на 31 января 2022 в регионе 540 человек заразились covid-19.

Госпитализирован за сутки 51 житель региона. Общее число случаев заражения составляет 77 761.

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Выздоровело и выписано за минувший день 144 человека, всего выздоровело 68 708 орловцев.

Есть и новые смертельные случаи: за последние сутки скончалось трое жителей Орловской области с лабораторно диагностированным коронавирусом. В общей же сложности пандемия унесла жизни 1 621 орловца.

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