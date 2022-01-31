Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ. Не увидят родных они полгода: именно столько длится служебная командировка.

В очередной раз сводный отряд полицейских был направлен в Северокавказский регион. Там на протяжении шести месяцев сотрудники различных подразделений орловской полиции будут охранять общественный порядок.

- Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Савенков ориентировал сотрудников на неукоснительное соблюдение служебной дисциплины, законности и санитарно-эпидемиологических правил, а также пожелал вернуться в полном составе в установленный срок. На службу полицейских благословил митрополит Орловский и Болховский Тихон,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.