В больницу Боткина города Орла доставили кислородный концентратор

В городскую больницу им. Боткина в Орле доставили кислородный концентратор. В ближайшее время оборудование запустят в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, концентратор прибыл 30 января. Теперь предстоит монтаж и пуско-наладочные работы.

Кислородный концентратор купили за счет федеральных средств. Орловской области выделено почти 97 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на покупку медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом. На эти деньги для больниц приобретут три концентратора.