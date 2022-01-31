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Общество31 января 2022 10:35

В больницу Боткина города Орла доставили кислородный концентратор

Оборудование в ближайшее время запустят в эксплуатацию
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В городскую больницу им. Боткина в Орле доставили кислородный концентратор. В ближайшее время оборудование запустят в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, концентратор прибыл 30 января. Теперь предстоит монтаж и пуско-наладочные работы.

Кислородный концентратор купили за счет федеральных средств. Орловской области выделено почти 97 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ на покупку медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом. На эти деньги для больниц приобретут три концентратора.

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