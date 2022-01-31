В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов. Изменения в бюджет были внесены на очередной сессии горсовета.

Предложение о вынесении отдельной строкой в бюджете позиции по уборке и содержанию парков и скверов поступило от администрации города. Эта мера позволит тщательней проконтролировать расход денег, выделяемых на уборку территорий. В ходе заседания депутаты поддержали внесенное предложение.

- Важно, что средства будут направлены именно на эту «видовую» позицию, на уборку парков и скверов и не будут распределены на другие статьи бюджета, - отметил председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев.