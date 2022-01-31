Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика31 января 2022 10:28

В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов

Изменения в бюджет были внесены на очередной сессии горсовета
Нина СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов

В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле усилят контроль за расходами на содержание парков и скверов. Изменения в бюджет были внесены на очередной сессии горсовета.

Предложение о вынесении отдельной строкой в бюджете позиции по уборке и содержанию парков и скверов поступило от администрации города. Эта мера позволит тщательней проконтролировать расход денег, выделяемых на уборку территорий. В ходе заседания депутаты поддержали внесенное предложение.

- Важно, что средства будут направлены именно на эту «видовую» позицию, на уборку парков и скверов и не будут распределены на другие статьи бюджета, - отметил председатель бюджетного комитета Тимур Нерушев.

0