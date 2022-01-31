Морозной и снежной будет в Орле первая неделя февраля

Синоптики прогнозируют пасмурную, снежную и ветреную первую неделю февраля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первая неделя последнего зимнего месяца в Орле отметится легким морозом и снегопадами. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 1-6 февраля.

Как передает Росгидрометцентр, во вторник 1 февраля на термометрах от -3 до -2 градусов. Пасмурно, сильный ветер с юго-запада. Давление низкое, на уровне 733 мм рт.ст. Небольшой снег.

В среду 2 февраля холоднее, от -6 до -3 градусов. Снова небо затянуто тучами, давление немного повысится - до 738 мм рт.ст. Ветер южный 4 м/с, ночью небольшой снег, днем без осадков.

В четверг 3 февраля на термометрах -7..-3. Пасмурно, небольшой снег. Ветер юго-восточный, скорость 3 м/с. Давление 740 мм рт.ст.

В пятницу 4 февраля -8..-6 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное, скорость 1 м/с. Атмосферное давление на уровне 743 мм рт.ст., небольшой снег.

По предварительным прогнозам ночь с пятницы на субботу будет морозной, а вот сами выходные уже отметятся оттепелью. В субботу 5 февраля от -10 ночью до -2 днем, пасмурно, снегопад. В воскресенье 6 февраля от -4 до 0. Мокрые осадки, сильный ветер и пасмурное небо.