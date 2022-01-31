В Орле "Ниссан" врезался в "Ладу Ларгус"

В ДТП пострадал водитель "Лады" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Железнодорожном районе Орле иномарка "Ниссан" врезалась в "Ладу Ларгус". В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля.

Авария произошла 29 января, об обстоятельствах рассказали в региональном УГИБДД. Утром, было начало одиннадцатого, 30-летний водитель ехал на легковушке "Ниссан Альмера" по 3-й Курской улице в сторону улицы 5-го Августа. Возле дома №56 остановился автомобиль "Лада", иномарка врезалась в него.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Лада Ларгус" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.