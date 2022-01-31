Фото: СУПОНЕВА Ольга

У жительницы Орла украли более 100 тысяч рублей с банковской карты. Она потеряла платежное средство и не успела его вовремя заблокировать.

В Орле 61-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег с банковской карты. Она рассказала полицейским, что могла выронить ее, когда доставала телефон из кармана. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Местная жительница обнаружила пропажу, когда на ее телефон пришло сообщение о покупке. Вор потратил около 1 500 рублей. Женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать карту, но неизвестный успел снять еще 100 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность вора. Им оказалась 29-летняя девушка. Она созналась в краже. В чехле для карты был пин-код. Таким образом орловчанка оплачивала покупки.

Возбуждено уголовное дело. Девушка вернула украденные деньги. Следствие продолжается. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.