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В Орловской области два музея получат более миллиона рублей в 2022 году. Их потратят на новое оборудование и обновление экспонатов.

Средства поступят в учреждения в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Средства федерального бюджета будут выделятся в 2022 - 2024 годах с целью подготовки к реализации модельного стандарта для обновления муниципальных краеведческих музеев Орловской области, – рассказали в пресс-службе областного правительства.

В 2022 году Дмитровский историко-этнографический музей получит 1 миллион 58 тысяч рублей, а для Болховского краеведческого музея выделят 155 тысяч рублей.

Помимо этого, в планах капитально отремонтировать Ливенский краеведческий музей, а также Мценский городской краеведческий музей.