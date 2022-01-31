В прошлом году росгвардейцы пресекли более 400 правонарушений на территории Орла

За правонарушения задержаны и переданы полицейским 200 человек Фото: Архив "КП"

В прошлом году Росгвардия пресекла более 400 правонарушений на территории Орла. В регионе под охраной ведомства находятся более двух тысяч объектов.

Об итогах работы за 2021 год рассказали в Росгвардии в ходе брифинга с журналистами. Также были обозначены задачи, которые предстоит выполнить сотрудникам ведомства.

- В Орловской области организована охрана более двух тысяч объектов, квартир и других мест хранения имущества граждан. Государственный музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» оборудован постом постоянной охраны. Тревожными кнопками оснащены объекты социально значимых сфер образования и здравоохранения, работоспособность технических средств охраны на них проверяется ежедневно, - рассказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны подполковник полиции Максим Сиротинин.

Также было отмечено, что в прошлом году росгвардейцами было пресечено более 400 преступлений, а за правонарушения задержаны и переданы полицейским порядка 200 граждан. По тревожным сигналам на объекты, находящиеся под охраной, силовики выезжали около 4000 раз.