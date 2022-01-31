Ливны получат более 33 миллионов рублей на благоустройство в 2022 году. Планируется отремонтировать дворы и общественные территории.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» город Ливны Орловской области получит 33,2 миллиона рублей. На эти деньги планируется отремонтировать 8 дворов, парк, площадь Победы и аллею Героев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На сегодняшний день подрядчики определены по 7 дворам. По благоустройству общественных территорий также заключены два контракта. Работы должны завершить к августу 2022 года.