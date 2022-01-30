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В Орловской области за последние сутки 536 человек заразилось коронавирусом. Выздоровело 132, умерло 2. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В регионе зафиксирован очередной рекорд по заражениям коронавирусом. 536 человек заболело за последние сутки. Общее число заражений в области – 77 221.

Выздоровело 132 пациента. Количество орловцев, победивших болезнь, – 68 564.

Медики госпитализировали 57 человек. Умерло 2 орловца. Всего за время пандемии коронавирус унес 1 618 жизней в Орловской области.