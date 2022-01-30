Фото: СУПОНЕВА Ольга

В Орловской области мужчина лишился телефона на автовокзале. Полицейские задержали вора и вернули гаджет владельцу.

В Ливенском районе мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Он рассказал, что оставил сумку в районе автовокзала без присмотра, а затем обнаружил пропажу. Гаджет стоит около 10 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

– Преступление раскрыто сотрудниками подразделения уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался местный житель 1977 года рождения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Вор рассказал, что увидел рюкзак без присмотра и открыл его. Он увидел телефон и оставил его себе. Стражи порядка вернули смартфон владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается. Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.