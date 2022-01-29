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Орловская область получит более 31 миллиона рублей на поддержку поликлиник. Средства поступят для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Распоряжение о выделении дополнительных средств для поликлиник подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего российские регионы получат более 7,3 миллиарда рублей. Их них в Орловскую область поступит 31,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

– Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу, – отметил Михаил Мишустин.

Получение средств проконтролируют территориальные фонды обязательного медицинского страхования.