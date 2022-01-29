Фото: сайт "стопкоронавирус.рф"

В Орловской области за последние сутки 464 человека заразилось коронавирусом. Выздоровело 84, умерло 5. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

В регионе за последние сутки 464 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это очередной рекорд с начала пандемии. Общее число заболевших в Орловской области – 76 685.

Выздоровело 84 человека. Всего в области победили болезнь 68 432 пациента.

Медики госпитализировали за сутки 141 человека. Не удалось спасти 5 пациентов. Общее число жертв коронавируса в Орловской области – 1 616.