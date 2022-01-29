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В Орловской области коллекторы получили штраф. Сумма административного наказания – 50 000 рублей.

Орловец обратился с заявлением в Управление Федеральной службы судебных приставов на действия коллекторской организации. По его словам, из-за просроченной задолженности его сотрудника он получал угрозы по телефону как работодатель. Помимо этого, на его номер организовали спам-рассылку СМС-сообщений. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Орловской области.

– В отношении указанной организации был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. При рассмотрении протокола за превышение количества телефонных звонков, оказание психологического давления и взаимодействия с третьим лицом без его согласия, виновному юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тысяч рублей – сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако коллекторская компания решила обратиться в суд, отрицая вину. Арбитражный суд Орловской области отклонил жалобу коллекторов. Юридическое лицо должно выплатить 50 000 рублей.