Фото: СУПОНЕВА Ольга

Орловец может пробыть 8 лет за решеткой за причинение тяжкого вреда здоровью. Он избил знакомого после ссоры.

Из больницы поступило сообщение в полицию о госпитализации 33-летнего орловца с множеством травм. Скорую помощь ему вызвала родственница. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что за день до госпитализации пострадавший принимал у себя знакомого – гражданина 1982 года рождения. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой гость несколько раз ударил хозяина жилища рукой и ногами, а затем ушел, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он задержан, ведется следствие. Ему может грозить лишение свободы на срок до 8 лет.