В Орле подрядчик вернул часть денег за некачественный ремонт Октябрьской

Подрядчик вернул бюджету Орла 6 миллионов за срыв сроков ремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле подрядчик вернул деньги за некачественный ремонт Октябрьской. Бюджет города пополнился на 6 миллионов рублей.

При проверке проведенных ремонтных работ был обнаружен ряд нарушений со стороны подрядчика. Из-за плохого качества не были приняты 57 смотровых колодцев, 22 решетки ливневок, тротуарная плитка, пандусы, а также бордюрные камни, часть которых и вовсе отсутствовала.

- Всю сумму в размере 4,4 миллиона рублей, в которую оценивались эти материалы, «ГазРесурс» перечислил заказчику – в Управление коммунальным хозяйством. Кроме того, еще 2,5 миллиона выставлено подрядчику в качестве пени за срыв сроков производства работ. Это не окончательная сумма штрафа – в ней пока не учтены еще 10 дней просрочки, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.