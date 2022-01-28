В последние выходные января в Орле ожидается оттепель и сильный ветер

В последние выходные января ожидается оттепель Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в последние выходные января ожидается оттепель. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 29-30 января.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь на субботу 29 января на термометрах всего -2 градуса, а днем столбики и вовсе доберутся до отметки в +1. Ветер западный 2 м/с, атмосферное давление на уровне 736 мм рт.ст. Пасмурно, временами небольшие осадки в виде снега с дождем.

В воскресенье 20 января температура в ночное время опустится до -6, днем ожидается -1 градус. Небо вновь затянуто тучами, в город придет снегопад. Ветер сменит направление на южное, скорость 9 м/с. Атмосферное давление низкое, 331 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, первая неделя февраля отметится температурными качелями от минуса к плюсу, пасмурным небом и осадками.