В Орле на Комсомольской столкнулись две иномарки

В ДТП пострадала водитель малолитражки "Дэу" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Заводском районе Орла столкнулись две иномарки. Пострадала женщина-водитель.

Авария случилась 27 января на улице Комсомольской около 12 часов дня. 67-летний водитель «Киа Спортейдж» выезжал с прилегающей территории и не пропустил «Дэу Матиз», двигавшийся по главной дороге со стороны Карачевского шоссе. За рулем малолитражки находилась 44-летняя автоледи.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз» получила телесные повреждения, отпущена, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД по Орловской области.