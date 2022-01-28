Жители Орла заложили в ломбардах имущество на 27 миллионов Фото: Нина СОКОЛОВА

Жители Орла заложили в ломбардах имущество на 27 миллионов. Средняя сумма займа составила порядка 6,5 тысяч рублей.

В Орловском отделении Банка России подсчитали, сколько раз горожане прибегали к услугам ломбардов за девять месяцев прошлого года. Выяснилось, что обращаться в данные организации орловцы стали менее активно. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество полученных займов уменьшилось на 15 %, а также на 4,5 % сократилась и общая сумма, взятая под залог имущества.

- Обращаясь в ломбард, важно быть уверенным, что имеешь дело с легальной организацией, а не с мошенниками. Общение с нелегальными кредиторами может быть опасным. Если организация работает легально, то она внесена в реестр. Не помешает проверить, нет ли организации, с которой вы собираетесь заключить договор, в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, – прокомментировал заместитель управляющего отделением Банка России по Орловской области Игорь Злобин.