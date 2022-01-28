Новое здание для поликлиники №1 в Орле начнут строить в 2023 году

На 2023 год в Орле запланировано строительство нового здания для поликлиники №1. Об этом сообщил руководитель облздрава Станислав Шувалов.

28 января Шувалов провел онлайн-брифинг с журналистами, один из вопросов коснулся и первой поликлиники, к которой прикреплены жители Железнодорожного района Орла. Сейчас она располагается в старинном здании.

-В текущем году мы должны определиться с земельным участком, разработать проектно-сметную документацию, провести все необходимые процедуры для того, чтобы в начале 2023 года начать само строительство, - рассказал Станислав Шувалов.