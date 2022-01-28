Без жизненно важных лекарств остались 29 льготников Фото: Архив "КП"

В Орле стартует судебный процесс экс-чиновницы депздрава по делу о халатности. Ее обвиняют в перебоях с поставками льготных лекарств.

Перед лицо правосудия окажется бывшая начальница одного из управлений Департамента здравоохранения. По версии следствия, она вовремя не организовала закупку лекарств, из-за чего 14 взрослых и 15 детей-льготников остались без жизненно необходимых медикаментов. Чиновница не поручила сотрудницам организовать закупку.

- В то же время, женщина была достоверно осведомлена о нехватке необходимого объема лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, подлежащих выдаче нуждающимся лицам, и не приняла мер к привлечению дополнительных источников финансирования в целях восполнения дефицита, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

За время расследования собрано достаточно доказательств, дальнейшую судьбу бывшей чиновницы определит суд.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. По существу оно будет рассмотрено Советским районным судом, - прокомментировали в прокуратуре Орловской области.