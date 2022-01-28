В 2021 году «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету 14 населенных пунктов Орловской области

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Интернет на скорости до 100 Мбит/с и современные цифровые сервисы стали доступны жителям более чем пяти тысяч домохозяйств в девяти районах региона. Наибольшее количество портов было построено для частного сектора поселков Покровское и Шаблыкино.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Специалисты “Ростелекома” вели строительство оптоволоконных линий связи в Орловской области вплоть до последнего рабочего дня прошлого года. Очень хотелось, чтобы как можно больше жителей региона получили возможность встретить Новый год с новыми для них цифровыми сервисами. И нам это удалось! Уверен, созданная телекоммуникационная инфраструктура значительно повысит уровень жизни орловцев, прежде всего — селян. Гарантированный доступ в Сеть откроет им новые возможности для удаленной работы и учебы, сделает более простым и комфортным процесс получения государственных услуг, разнообразит досуг».

Сергей Антонов, клиент «Ростелекома»:

«Оптика от “Ростелекома” пришла в наш поселок “Шаблыкино” 26 декабря. Узнав об этом, мы с супругой сразу решили стать абонентами провайдера. Подключили интернет, а вместе с ним видеосервис Wink. Причем до заключения договора даже не представляли, насколько разнообразен контент платформы. Думали, это просто телевизор и онлайн-кинотеатр “в одном флаконе”, а получили еще и отличное образовательное приложение “Ростелеком. Лицей”. Наши дети по достоинству оценили его во время каникул. Теперь они смогут получать дополнительные знания, не выходя из дома».

Сервис «Ростелеком. Лицей» предусматривает разные блоки заданий для учеников младших, средних и старших классов. Интерактивное обучение ведется по всем школьным предметам. Учиться удобно, ведь уроки для малышей представлены в игровой форме, а для старшеклассников – основаны на демонстрационных версиях тестов ОГЭ и ЕГЭ. Ведут онлайн-занятия преподаватели из престижных российских вузов и школ. Более подробную информацию о сервисе «Лицей» можно получить на сайте «Ростелекома».

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