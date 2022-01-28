В Мценске сожитель съехал от возлюбленной, прихватив золотые украшения

38-летний мужчина три раза заглядывал в заветную шкатулку, откуда брал золото и сдавал в ломбард Фото: Нина СОКОЛОВА

В Мценске бывший сожитель съехал от возлюбленной, прихватив золотые украшения. С продажи изделий он выручил 100 тысяч рублей.

Амчанка пришла в отдел полиции, обнаружив, что из ее шкатулки с золотом пропали все украшения. Кто их украл и в какой момент она сказать затруднялась. Опрашивая женщину, полицейские узнали, что в прошлом году она рассталась с сожителем. Экс-возлюбленный сразу же попал в поле зрения правоохранителей. Оказалось, что 38-летний мужчина три раза заглядывал в заветную шкатулку, откуда брал золото и сдавал в ломбард. За изделия он получил 100 тысяч рублей, которые потратил на личные цели.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.