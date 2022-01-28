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Здоровье28 января 2022 9:08

Сразу 444 человека за сутки заболели коронавирусом в Орловской области

Оперативный штаб опубликовал статистику на 28 января 2022
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловская область снова побила антирекорд по количеству заболевших ковидом за сутки

Орловская область снова побила антирекорд по количеству заболевших ковидом за сутки

Фото: Архив "КП"

В Орловской области заболеваемость коронавирусом резко взлетела и продолжает идти вверх. За минувшие сутки регион вновь побил антирекорд по количество зараженных: на 28 января 2022 заболело сразу 444 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.

Общее число случаев коронавируса в регионе таким образом составляет 76 221. За минувший день в больницы положили 131 пациента с диагностированным covid-19.

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Выздоровело и выписано 85 человек. За все время наблюдения излечилось 68 348 жителей региона.

Скончалось за прошедшие сутки еще 3 жителей Орловской области, лечившихся от коронавируса. За период пандемии ковид унес жизни 1 611 орловцев.

Сейчас в регионе активно начал распространяться новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи заражения выявлены среди жителей Орла, Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского, Сосковского районов.

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