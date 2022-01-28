Штамм коронавируса "Омикрон" стал распространяться по Орловской области

В Орловкой области стал распространяться новый штамм коронавируса "Омикрон". Среди отобранных за прошлую неделю и отправленных на исследование проб оказалось, что более чем в половине случаев орловцы заразились мутировавшим ковидом.

Такую информацию на заседании оперативного штаба озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Из взятых и исследованны проб еще в 47% случаях был выявлен штамм "Дельта".

Установлено, что заразились "Омикроном" жители региона либо в общественных местах, либо в семейных очагах. Это значит, что мутировавший вирус активно циркулирует по области. Случаи заражения выявлены среди жителей Орла, Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского, Сосковского районов.