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Здоровье28 января 2022 8:40

Штамм коронавируса "Омикрон" стал распространяться по Орловской области

Заболевшие новым видом ковида есть в нескольких районах региона
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловкой области стал распространяться новый штамм коронавируса "Омикрон". Среди отобранных за прошлую неделю и отправленных на исследование проб оказалось, что более чем в половине случаев орловцы заразились мутировавшим ковидом.

Такую информацию на заседании оперативного штаба озвучил глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев. Из взятых и исследованны проб еще в 47% случаях был выявлен штамм "Дельта".

Установлено, что заразились "Омикроном" жители региона либо в общественных местах, либо в семейных очагах. Это значит, что мутировавший вирус активно циркулирует по области. Случаи заражения выявлены среди жителей Орла, Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского, Сосковского районов.

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