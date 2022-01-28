В Иверском храме Орла колокола будут звонить автоматически

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Иверском храме Орла появилась автоматизированная система колокольного звона. Теперь, в случае необходимости, обычного звонаря подменит его электронный "коллега".

Систему разработали орловские специалисты. Электронный помощник способен решить проблему нехватки кадров: профессия звонаря сложная и не прибыльная. Запустить колокольный звон можно с помощью специального приложения с обычного смартфона. Причем сделать это возможно из любой точки мира.

- Система воспроизводит звон для всех церковных служб и крестных ходов. По качеству исполнения канонических мелодий автоматика не уступает опытному специалисту. Кстати, колокола можно запрограммировать на звон в любое время, как будильник, - рассказали "КП" в информационно-аналитическом отделе Орловской епархии.

Возможность ручного звона, конечно, сохраняется: автоматическая система никак не мешает работе человека.

Как работает "электронный звонарь" можно посмотреть здесь.