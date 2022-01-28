В январе большинство ДТП на дорогах Орла произошло из-за плохой уборки

Из-за некачественной уборки дорог в Орле за январь произошло 17 ДТП Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Из-за плохой зимней уборки дорог в Орле в ДТП пострадали 23 человека. Сотрудниками ГИБДД зафиксировано 17 подобных автомобильных аварий.

С начала 2022 года полицейские возбудили 16 административных дел на должностных лиц, ответственных за зимнее содержание дорог. Решение о том, какое наказание они понесут, примет суд. Чаще всего аварии происходят из-за того, что проезжая часть и обочины плохо убраны, а также из-за того, что разметка занесена снегом, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Примечательно, что большинство аварий в 2022 году на территории Орла произошли именно из-за недостатков зимней уборки. Всего на территории города за январь было зафиксировано 21 ДТП.