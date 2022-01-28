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Общество28 января 2022 6:23

Кружки и секции в Орловской области до 28 февраля останутся на дистанционке

Школы региона с 31 января вернутся к очному обучению
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Учреждения дополнительного образования останутся на удаленке до 28 февраля

Учреждения дополнительного образования останутся на удаленке до 28 февраля

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области кружки и секции до 28 февраля 2022 включительно останутся на дистанционке. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Учреждения дополнительного образования в Орле и области перевели на дистант с этой недели. Отправили на удаленное обучение и школьников в 11 районах региона. По школам оперштабом принято решение о возобновлении очного формата обучения. Это касается школ районов региона, как будут учиться дети в Орле, решит городской оперативный штаб.

- Учреждения среднего профобразования продолжат работу в штатном режиме при условии отсутсвия заболевших студентов или преподавателей. Соответсвующие решения будут приниматься Департаментом образования области индивидуально по каждому учреждению СПО после анализа эпидемобстановки, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

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