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Общество27 января 2022 15:24

Орловцам в МФЦ стали доступны новые услуги налоговой

Жители смогут перейти на патентную систему налогооблажения в многофункциональных центрах
Нина СОКОЛОВА
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Орловцам стали доступны новые услуги налоговой в МФЦ

Орловцам стали доступны новые услуги налоговой в МФЦ

Фото: Нина СОКОЛОВА

Перейти на патентную систему налогообложения орловцы смогут в МФЦ. Перечень предоставляемых ФНС услуг в многофункциональных центрах расширился.

Новая услуга для индивидуальных предпринимателей появилась в МФЦ в начале текущего года.Кроме многофункциональных центров заявление на применение патентной системы налогообложения принимаются в ФНС, также граждане могут отправить его по почте, через ТКС и личный кабинет пользователя на официальном сайте налоговой.

-На сегодняшний день в Орловской области организовано оказание государственных услуг ФНС России в 94 МФЦ. Только за 2021 год многофункциональными центрами региона предоставлено более 7000 услуг,- пояснили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.

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