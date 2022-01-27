Орловцам в МФЦ стали доступны новые услуги налоговой

Орловцам стали доступны новые услуги налоговой в МФЦ Фото: Нина СОКОЛОВА

Перейти на патентную систему налогообложения орловцы смогут в МФЦ. Перечень предоставляемых ФНС услуг в многофункциональных центрах расширился.

Новая услуга для индивидуальных предпринимателей появилась в МФЦ в начале текущего года.Кроме многофункциональных центров заявление на применение патентной системы налогообложения принимаются в ФНС, также граждане могут отправить его по почте, через ТКС и личный кабинет пользователя на официальном сайте налоговой.

-На сегодняшний день в Орловской области организовано оказание государственных услуг ФНС России в 94 МФЦ. Только за 2021 год многофункциональными центрами региона предоставлено более 7000 услуг,- пояснили в пресс-службе УФНС России по Орловской области.