Фото: ЛО МВД России на станции Орел

Безработного 33-летнего орловца задержали с пакетом «солей». Наркотик мужчина заказал через интернет.

Местного жителя задержали транспортные полицейские, он прятал запрещенное вещество в кармане джинсов. Как оказалось в дальнейшем, наркотик орловец приобрел бесконтактным способом. Изъятый пакет с синими кристаллами сотрудники полиции направили в экспертно-криминалистический центр, где подтвердилось: в нем находится 0,59 грамма метилэфедрона.

Ранее орловец уже отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Ведется расследование, - сообщил старший инспектор штаба ЛО МВД России на станции ОрелМаксим Морозов.