Жители пригорода пожаловались на плохое транспортное сообщение с Орлом

Жители пригорода Орла просят наладить транспортное сообщение с областным центром Фото: Ольга СУПОНЕВА

Активисты Народного фронта просят властей Орловской области наладить работу маршруток. За помощью к общественникам обратились жители села Плещеево.

Чтобы добраться до областного центра, а также вернуться вечером после работы или учебы обратно в село, люди вынуждены подолгу ждать автобусы. Зачастую маршрутки просто не приезжают и орловцы вынуждены добираться до дома на такси, что значительно дороже.

Убедившись в плохом транспортном сообщении между селом Плещеево и городом, представители ОНФ обратились в Департамент дорожного хозяйства с предложением проконтролировать работу маршруток.

- В селе Плещеево проживает более тысячи граждан, которым необходимо ездить в город на работу, возить в детские сады и школы детей. Мы призываем власти взять вопрос работы общественного транспорта на контроль, наладить его функционирование в дневное время и обеспечить работу вечером, – прокомментировали ситуацию "Комсомолке" в региональном штабе ОНФ.