В Орловской области детей начали прививать от коронавируса

Вакцинация подростков началась в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области началась вакцинация несовершеннолетних от коронавируса. По данным на 27 января, вакцинировали 33 подростка.

Такую информацию озвучил Станислав Шувалов, руководитель регионального депздрава. Несовершеннолетних прививают вакциной "Спутник М", она рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация добровольная и осуществляется с согласия родителя, а с 15 лет с согласия самого ребенка.

- Двухкомпонентный препарат рекомендован для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время свыше 3 тысяч родителей уже изъявили желание вакцинировать своих детей от коронавирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.