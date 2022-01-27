Мобильные прививочные пункты в Орле закрываются

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Мобильные прививочные пункты, в которых жители Орла могли вакцинироваться от коронавируса, закрываются. Врачей, прививавших пациентов на выезде, направят для усиления штата в поликлиниках.

Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с covid-19. С 28 января мобильные прививочные пункты сворачиваются.

- Сотрудники, задействованные в мобильных пунктах, продолжат работу в поликлиническом звене, которое в настоящее время испытывает серьезную нагрузку в связи с ростом заболеваний. Принятое решение также целесообразно в связи со снижением количества ежедневно проводимой вакцинации и ревакцинации жителей, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

По последним данным, в регионе прививки от коронавиуруса сделало около 391 тысячи человек, более 50 тысяч прошли вакцинацию повторно.

Также оперативный штаб принял решение о запрете в Орловской области массовых мероприятий. Их проведение приостановлено до 28 февраля 2022 года включительно.